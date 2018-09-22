На Закарпатті невідомі кинули гранату у двір місцевого депутата (фото)

Поліція розслідує факт умисного пошкодження майна.

У місті Виноградів Закарпатської області невстановлені особи кинули гранату у двір депутата міської ради Еліси Сідей.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області, сьогодні близько 4.30 ранку на лінію «102» надійшло повідомлення про пошкодження майна у Виноградові.

Читайте такожУ Рівному патрульні намагалися зупинити п'яного водія з гранатою (відео)

За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що на подвір’ї 48-річної жительки Виноградова вибухом пошкоджено фасад будинку та бетонні сходи.

Слідчий Виноградівського відділення поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом вибуху).

На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які вже вилучили речові докази та направлять їх на експертизу. Досудове слідство у справі триває.

У будинку, в двір якого кинули вибухівку, проживає депутат Виноградівської міськради Еліса Сідей, повідомляє місцеве видання Севлюш Інфо.

За словами постраждалої, гранату могли кинути через її громадянську позицію, або за дописи у Facebook, де вона критикує місцеву та районну владу.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в окупованому Донецьку прогримів вибух в магазині.