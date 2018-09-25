Лобода у жовто-синьому костюмі проїхалася у метро (фото)
20:18, 25 вересня 2018Суспільство
2009 0
Світлана позує в яскраво-жовтих штанях і жовтій футболці з синім принтом. Судячи з обстановки, знімок був зроблений у римському метро.
Фото зроблено у Римі / Instagram Світлана Лобода
Українська співачка Світлана Лобода поділилася з шанувальниками свіжим фото, зробленим в Італії.
Знімок співачка виклала в Instagram.
Читайте також"Стара жінка в купальнику": Ані Лорак розкритикували в Instagram за відверте декольте (фото)
На ньому Світлана позує в яскраво-жовтих штанях і жовтій футболці з синім принтом. Судячи з обстановки, знімок був зроблений у римському метро.
Шанувальники в коментарях відзначили, що співачка виглядає дуже стильно і побажали їй гарного відпочинку.
Як повідомляв УНІАН, українська телеведуча схудла на 17 кілограмів та змінилася до невпізнання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter