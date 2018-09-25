Лобода у жовто-синьому костюмі проїхалася у метро (фото)

Світлана позує в яскраво-жовтих штанях і жовтій футболці з синім принтом. Судячи з обстановки, знімок був зроблений у римському метро.

Українська співачка Світлана Лобода поділилася з шанувальниками свіжим фото, зробленим в Італії.

Знімок співачка виклала в Instagram.

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На ньому Світлана позує в яскраво-жовтих штанях і жовтій футболці з синім принтом. Судячи з обстановки, знімок був зроблений у римському метро.

Шанувальники в коментарях відзначили, що співачка виглядає дуже стильно і побажали їй гарного відпочинку.

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