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Лобода у жовто-синьому костюмі проїхалася у метро (фото)

20:18, 25 вересня 2018
Суспільство
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Фото зроблено у Римі / Instagram Світлана Лобода

Знімок співачка виклала в Instagram.

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На ньому Світлана позує в яскраво-жовтих штанях і жовтій футболці з синім принтом. Судячи з обстановки, знімок був зроблений у римському метро.

Шанувальники в коментарях відзначили, що співачка виглядає дуже стильно і побажали їй гарного відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, українська телеведуча схудла на 17 кілограмів та змінилася до невпізнання.

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Теги: #Світлана Лобода