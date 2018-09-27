Вдова Вороненкова Максакова вийшла заміж - ЗМІ

Новоспечений чоловік продав майно оперної діви без її відома.

Вдова вбитого в Києві депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова вийшла заміж.

Про це ТСН стало відомо від проінформованих джерел. У той же час представники артистки цю інформацію не коментують, а сама Максакова не відповідає на дзвінки.

Російське видання "СтарХит" повідомило, що оперна діва нібито вступила в шлюб з Далхатом Халаєвим ще 12 липня поточного року. І нібито переписала на нього квартиру в Москві. Згодом, стверджує видання, Халаєв продав нерухомість зірки, через що Максакова нібито з ним судиться.

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Зараз Максакова намагається розібратися з тим, як повернути нерухомість, адже справа розглядається в російському суді, а оперна діва вже два роки відмовляється відвідувати батьківщину.

Поки невідомо, де Марія познайомилася з нинішнім обранцем, та як давно тривають їхні стосунки. Судячи з усього, вона була розчарована рішенням продати її подарунок.

Як повідомлялося, Максакова періодично отримує погрози з Росії.