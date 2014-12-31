У Миколаєві в під'їзді багатоповерхівки підірвали вибуховий пристрій

Як повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю МВС, встановлено, що вибух стався на 6-му поверсі будинку біля тамбурних дверей. Пошкоджені двері шахти ліфта, тамбур і вибито скло в під'їзді.

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На місці події працює слідчо-оперативна група Заводського райвідділу міліції міста, правоохоронці опитують свідків події, встановлюють всі обставини і причетних до вибуху осіб. Експерт, оглянувши місце, вилучив металеві осколкові елементи вибухового пристрою, які будуть направлені на експертизу.

Правоохоронці вже встановили особу, яка обгрунтовано підозрюється в скоєнні даного злочину. Проводяться слідчі дії.