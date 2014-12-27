У Херсоні біля пункту обміну валют знайшли ще один вибуховий пристрій
Сьогодні вранці в центрі Херсона в приміщенні пункту обміну валют стався вибух.
У Херсоні неподалік пункту обміну валют, у якому сьогодні підірвався чоловік, знайдено ще один вибуховий пристрій.
Про це УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Херсонській області.
"Попередньо встановлено, що в результаті вибуху невідомий громадянин від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Ніхто із пересічних громадян не постраждав.
В ході огляду місця події неподалік на вулиці правоохоронці виявили ще один вибуховий пристрій, який був знешкоджений спеціалістами на місці", - зазначили в міліції.
Читайте такожСьогоднішній вибух в Одесі визнали терактомЯк повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 в центрі Херсона, на перехресті вулиць Белінського та Карла Маркса (біля Центрального ринку), у приміщенні пункту обміну валют стався вибух, загинув чоловік.
Слідство попередньо кваліфікувало подію за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).
Пізніше стало відомо, що чоловік, який загинув у результаті вибуху в Херсоні у пункті обміну валют, був грабіжником.
Розслідуванням встановлено, що молодик, який прийшов до обмінного пункту, підійшов до віконця обмінного пункту, дістав пакет і заявив, що касир має негайно покласти в пакет всі гроші, інакше він підірве на вулиці бомбу. Після цих слів люди, які знаходилися всередині обмінника, почали вибігати на вулицю. Саме тому в момент вибуху, крім грабіжника, ніхто не постраждав.