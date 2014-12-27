У Херсоні біля пункту обміну валют знайшли ще один вибуховий пристрій

У Херсоні неподалік пункту обміну валют, у якому сьогодні підірвався чоловік, знайдено ще один вибуховий пристрій.

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Херсонській області.

"Попередньо встановлено, що в результаті вибуху невідомий громадянин від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Ніхто із пересічних громадян не постраждав.

В ході огляду місця події неподалік на вулиці правоохоронці виявили ще один вибуховий пристрій, який був знешкоджений спеціалістами на місці", - зазначили в міліції.

Читайте такожСьогоднішній вибух в Одесі визнали терактомЯк повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 в центрі Херсона, на перехресті вулиць Белінського та Карла Маркса (біля Центрального ринку), у приміщенні пункту обміну валют стався вибух, загинув чоловік.

Слідство попередньо кваліфікувало подію за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Пізніше стало відомо, що чоловік, який загинув у результаті вибуху в Херсоні у пункті обміну валют, був грабіжником.

Розслідуванням встановлено, що молодик, який прийшов до обмінного пункту, підійшов до віконця обмінного пункту, дістав пакет і заявив, що касир має негайно покласти в пакет всі гроші, інакше він підірве на вулиці бомбу. Після цих слів люди, які знаходилися всередині обмінника, почали вибігати на вулицю. Саме тому в момент вибуху, крім грабіжника, ніхто не постраждав.