Кубок відкритих сердець: представники бізнесу позмагалися у турнірі з міні-футболу заради "сонячних" дітей

Мета турніру — збір коштів для підтримки Центру розвитку дітей із синдромом Дауна.

У неділю, 30 вересня, у столиці відбувся благодійний турнір із міні-футболу «Кубок відкритих сердець», передають ЗМІ.

Мета турніру — збір коштів для підтримки Центру розвитку дітей із синдромом Дауна.

“Це вже восьмий турнір із міні-футболу. Сьогодні у нас грає 16 команд, соціально-відповідальних організацій. Спортивні турніри проходили і протягом останніх 7 років, у них загалом взяли участь 95 соціально-відповідальних компаній. Було зібрано 935 тис. грн. Це гроші, які пішли на підтримку проектів Центру раннього розвитку, який відвідують дітки від самого народження до 8 років”, — розповіла президент всеукраїнської благодійної організації "Даун Синдром" Олена Большаніна.

На базі Центру розвитку дітей із синдромом Дауна проходять регулярні заняття та семінари, додала вона.

"Кожен тиждень дітки можуть відвідувати як групові заняття, так і індивідуальні. Випускається дуже багато літератури - для батьків, для спеціалістів. Проводиться дуже багато тренінгів та семінарів", - розповіла Большаніна.

Дитина з синдромом Дауна може народитися в будь-якій сім’ї, незалежно від соціального чи економічного статусу, екології або спадковості. Передбачити, вирахувати чи запобігти цьому — неможливо. У народі таких діток називають “сонячними”, бо зазвичай вони дуже доброзичливі та відкриті. Вони потребують особливої підтримки. В Україні підтримку “сонячним” дітям надають благодійні організації, міжнародні донори та соціально-відповідальний бізнес.

Однією з таких соціально-відповідальних компаній на цьогорічному турнірі став оператор державних лотерей “М.С.Л.”.

"Допомога у соціально-важливих проектах - це частина філософії нашого бізнесу. Компанія "М.С.Л.", як правонаступник “Спортлото”, як компанія із європейськими традиціями, прекрасно розуміє, що часто на соціально-важливі проекти, які стосуються охорони здоров'я, культури, спорту, розвитку інфраструктури, у держави не вистачає коштів. І в усі часи, в багатьох країнах лотереї допомагали у таких випадках", - зазначив директор із маркетингу "М.С.Л." Павло Вайсеро.

"М.С.Л." співпрацює із "Даун Синдром" вже протягом двох років. Цього року компанія отримала статус офіційного партнера заходу.

"Також, ми підготували власну корпоративну команду, яка з'явилася на світ завдяки нашому іншому соціальному проекту - діткам із дитячої юнацької спортивної школи №15, яку ми підтримуємо. Цього року ми допомогли їм поїхати на міжнародні змагання, де вони вибороли срібло. Але вони нас так просто не відпустили і сказали, що тепер ми будемо з ними тренуватися. Так і виникла ідея створити власну корпоративну команду, яка вже певний час тренується і сьогодні - дебютує", - сказав Вайсеро.

Учасники корпоративної команди "М.С.Л." - співробітники компанії із різних департаментів. Їх об'єднала єдина ідея - допомогти "сонячним" діткам. А розділили цю ідею представники вищезгаданої ДЮСШ № 15.

"Про турнір, дитячий благодійний і дорослий, ми дізналися від компанії "М.С.Л.", яка є нашим спонсором. Нагадаю, що саме завдяки "М.С.Л." цього року ми злітали на турнір у Голландію. А завітав я сьогодні сюди, напевно, через любов до футболу та дітей, тому що 43 роки футбольного стажу марно не проходять ... Треба допомогти дітям, треба, щоб вони стали співучасниками цього свята і долучилися до футболу", - зазначив заслужений тренер України Олександр Пасека.

За підсумками заходу організаторам вдалось зібрати 285 тис. грн. Це на 100 тис. грн більше, аніж минулого року. Зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку “сонячних” малюків.