Нацрада найближчим часом розгляне питання про новорічну трансляцію на "Інтері"

Про це повідомила член ради Катерина Котенко на своїй сторінці в соцмережі. "Нацрада на першому засіданні розгляне питання трансляцій в новорічну ніч. Пишіть звернення все, що ви бачили. Спасибі. Ніхто крім нас", - написала вона.

Нагадаємо, на телеканалі "Інтер" у новорічну ніч транслювався запис новорічної програми, в якій виступив, зокрема, співак Йосип Кобзон, який оголошений в Україні персоною нон-грата. У цій же програмі звучали пісні у виконанні інших російських зірок, які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України. Серед них Валерія, Олег Газманов, Микола Басков та інші.

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Після цього секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повинна негайно розглянути питання про позбавлення ліцензії цього телеканалу. У свою чергу міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив, що буде ініціювати у Верховній Раді законопроект, згідно з яким російських артистів буде заборонено показувати на українських телеканалах.