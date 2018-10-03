Розлучення і втрата грошей: астролог розповів, які небезпеки чекають на українців у жовтні

У жовтні не варто виходити заміж і заводити любовні знайомства.

Жовтень стане місяцем, коли можуть помирати стосунки.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

"Особливо болючі розриви можуть відбуватися з 23 по 31 жовтня. Венера буде в жорсткій позиції до Урану, буде хрестова ситуація, тобто складна, дискомфортна і безкомпромісна. У цей час може статися втрата грошей, руйнування шлюбів, конфлікти між партнерами, судові розгляди. Це найбільш дісонансний і негармонійний період, коли відносини найбільш складні", - зазначив астролог.

Він також додав, що, згідно з астрологічним прогнозом, жовтень-2018 стане найгіршим місяцем для створення нової сім'ї.

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"Жовтень цього року – це найгірший час для одруження, оскільки Венера буде ретроградною у Скорпіоні, а Скорпіон – це символ смерті і відродження відносин. Люди, які вийдуть заміж або одружаться в жовтні, з великим ступенем ймовірності можуть рано овдовіти", - пояснив експерт.

Росс також уточнив, що з 5 числа і до кінця місяця не варто починати нових любовних стосунків. Цей місяць також несприятливий для знайомств в інтернеті.

Зате сприятливими, за словами астролога, будуть спроби відновити втрачені зв'язки.

"Якщо коли-то ви розлучилися з чоловіком (або дружиною), якщо в минулі часи ви посварилися з кимось із друзів, знайте, це буде сприятливий час, щоб відновити взаємини з цими людьми. Оскільки з 5 жовтня і до кінця місяця Венера буде ретроградною, вона дасть зацикленість на весь місяць на своїх внутрішніх переживаннях, почуттях і емоціях", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, наступний місяць одним обіцяє зустріч з важливою людиною, а іншим сімейні проблеми і клопоти. Відомий астролог Павло Глоба склав докладний гороскоп на жовтень 2018 і розповів, що чекає на кожен знак зодіаку.