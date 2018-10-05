Білорусь розглядає помилування журналіста Шаройка

Засудженого за шпигунство українця можуть помилувати.

Білорусь на сьогоднішній день розглядає помилування засудженого нібито за шпигунство українського журналіста Павла Шаройка.

Про це повідомив голова Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик, передає агентство БЕЛТА.

За словами Вакульчика, комісія з помилування розглядає питання Шаройка. У той же час він зазначив, що Мінськ не має наміру проводити обмін журналіста на затриманого в Україні білоруса Юрія Політику.

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Нагадаємо, в травні українського журналіста Шаройка засудили до 8 років в'язниці. Його визнали винним у шпигунстві, за версією білоруської сторони, легенду кореспондента Національної громадської телерадіокомпанії України він нібито використовував для прикриття.

Білоруське слідство прийшло до висновку, що Шаройко створив агентурну мережу з місцевих громадян, які за гроші збирали інформацію розвідувального характеру у військово-політичній сфері. При обшуку в українця виявили копії розвідувальних донесень. Сам Шаройко нібито визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки.

Також передбачалося, що Шаройка могли заарештувати в Білорусі для тиску на журналіста Романа Сущенка, засудженого в Росії.