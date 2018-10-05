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Білорусь розглядає помилування журналіста Шаройка

13:10, 05 жовтня 2018
Суспільство
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Розглядається питання про помилування Шаройка / фото УНІАН

Про це повідомив голова Комітету держбезпеки Білорусі Валерій Вакульчик, передає агентство БЕЛТА.

За словами Вакульчика, комісія з помилування розглядає питання Шаройка. У той же час він зазначив, що Мінськ не має наміру проводити обмін журналіста на затриманого в Україні білоруса Юрія Політику.

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Нагадаємо, в травні українського журналіста Шаройка засудили до 8 років в'язниці. Його визнали винним у шпигунстві, за версією білоруської сторони, легенду кореспондента Національної громадської телерадіокомпанії України він нібито використовував для прикриття.

Білоруське слідство прийшло до висновку, що Шаройко створив агентурну мережу з місцевих громадян, які за гроші збирали інформацію розвідувального характеру у військово-політичній сфері. При обшуку в українця виявили копії розвідувальних донесень. Сам Шаройко нібито визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки.

Також передбачалося, що Шаройка могли заарештувати в Білорусі для тиску на журналіста Романа Сущенка, засудженого в Росії.

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Теги: #Павло Шаройко#затримання Шаройка у Білорусі#справа Шаройка