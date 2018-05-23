У МЗС вживають заходів для допомоги засудженому в Білорусі журналісту Шаройку

Наразі український журналіст Шаройко перебуває в СІЗО КДБ Республіки Білорусь.

У Міністерстві закордонних справ України вживають заходів з метою надання консульської допомоги засудженому в Білорусі власному кореспонденту «UA: Українське радіо», колишньому власному кореспонденту УНІАН у Мінську, громадянину України Павлу Шаройку.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

"Ми можемо підтвердити, що Павло Шаройко засуджений до більше ніж на 8 років. Наразі він перебуває в СІЗО КДБ Республіки Білорусь", - сказала Беца.

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"Днями його відвідав консул. На умови перебування він не скаржиться. МЗС, зі свого боку, продовжує вживати заходів для консульського супроводу", - додала вона.

Беца зауважила, що в суді справа розглядалася у закритому режимі. Інших подробиць вона не повідомила.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2017 року стало відомо, що в Мінську затримали українського журналіста Шаройка. Його звинуватили в шпигунстві і заявили, що він є кадровим співробітником розвідки України.

Головне розвідувальне управління Міноборони України підтвердило, що Шаройко працював у відомстві на посаді керівника прес-служби і в 2009 році звільнився за станом здоров'я. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що затримання українців у Білорусі і пред'явлення їм обвинувачень у шпигунстві є тотальною дурістю.

Сьогодні, 23 травня, білоруське видання TUT.BY з посиланням на посла України в Білорусі Ігоря Кизима повідомило, що Верховний суд Білорусі засудив Шаройка до восьми років позбавлення волі. Журналіста звинуватили в "шпигунстві".