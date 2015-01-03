МВС в Одесі з'ясовує обставини підриву цистерни на залізниці

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю управління МВС на Одеській залізниці, 3 січня о 2.15 в чергову частину управління з лінійного відділу станції Одеса-Головна надійшло повідомлення від чергової про те, що на станції Одеса-Пересип машиніст електровоза виявив на 4-ій колії під вагоном-цистерною розлив вантажу - газойль (нафтопродуктів).

Читайте такожВ Одесі почали антитерористичне відпрацювання: біля вокзалу висадилися бійці Нацгвардії (фото) «Як з'ясувалося, витік газойля стався через отвір, який знаходився нижче середини 66-тонного вагона-цистерни. Після того, як з'явилася можливість безпосереднього доступу до цистерни, який був спочатку утруднений в результаті розливу речовини, працівники науково-експертного криміналістичного центру при ГУМВС України в Одеській області повідомили додаткову інформацію. Зокрема про те, що характер отвору в цистерні має вибухову природу, яка відбулася в результаті детонації вибухового пристрою - конденсованої речовини, тип якої встановлюється», - уточнили в секторі.

Жертв і постраждалих немає, затримки руху поїздів не було. Згідно з висновками експертів, вантаж стає небезпечним і токсичною речовиною при температурі 23°С. Площа забруднення і кількість розлитого вантажу встановлюється.

Оскільки обставини виявляють, що в даному випадку мова може йти про терористичний акт, матеріали будуть направлені в управління СБУ в Одеській області.