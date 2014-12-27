Сьогоднішній вибух в Одесі визнали терактом

Сьогоднішній вибух в Одесі, під час якого загинула людина, кваліфіковано як терористичний акт.

Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, інформацію щодо вибуху на вулиці Сегедській внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт).

Стосовно загиблого, за попередніми даними - «безпосереднього учасника», призначено низку експертиз.

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Розслідування правопорушення, які кваліфікуються за названою статтею КК України, є прерогативою СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 4.30 на вулиці Сегедській в Одесі пролунав вибух, в результаті якого загинув чоловік. Попереднім розслідуванням встановлено, що по вулиці пересувався невстановлений громадянин віком до 45 років, і який, швидше за все, переносив в руках вибуховий пристрій. Під час руху стався неконтрольований вибух, у результаті якого понівечене тіло чоловіка вибуховою хвилею було відкинуто на десять метрів на проїжджу частину вулиці.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та балкони прилеглих житлових будинків. Потужність вибуху - еквівалент 1 кг тротилу.