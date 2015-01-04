Київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на "відомий телеканал"

За фактом нападу на "відомий телеканал" відкрито кримінальне провадження, повідомляється на офіційному сайті ГУМВС у місті Києві.

Як повідомляє МВС, у суботу ввечері близько 20 невідомих у масках здійснили напад на один з "відомих телеканалів".

"Молодики закидали камінням будівлю телеканалу, в результаті чого пошкодили скляні вікна вхідної зони на 1-му поверсі, та залишили написи на стіні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК України (хуліганство)", - йдеться в інформації на сайті.

Також до Шевченківського РУ столичної міліції було доставлено кількох громадян. Після того, як вони надали пояснення з приводу сьогоднішніх подій, їх було відпущено, повідомляє МВС.

"Проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення", - заявляють у міліції.

Нагадаємо, раніше у суботу про напад на своє приміщення повідомив телеканал "Інтер".

Читайте такожТурчинов написав листа голові Нацради з телерадіо щодо анулювання ліцензії "Інтеру"Як повідомляв УНІАН, довкола телеканалу "Інтер" зчинився скандал, бо він у новорічну ніч транслював запис святкової програми, в якій виступив, зокрема, депутат Держдуми Росії співак Йосиф Кобзон, оголошений в Україні персоною нон-грата.

У цій же програмі лунали пісні у виконанні інших російських "зірок", які публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України, - Валерії, Олега Газманова, Миколи Баскова.

Після цього за введення санкцій проти українських каналів, які транслюють виступи "нев'їзних" артистів, виступили міністр інформаційної політики України Юрій Стець та речник президента України Святослав Цеголко.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за антиукраїнську діяльність телеканал "Інтер" слід позбавити ліцензії на мовлення.

Телеканал "Інтер" у свою чергу стверджує, що при підготовці новорічної сітки мовлення були дотримані всі вимоги українського законодавства і називає претензії до каналу - "провокацією і політичним тиском".

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має намір 15 січня обговорити телепрограми, що транслювалися всіма українськими каналами у новорічну ніч, із представниками РНБО, Міністерства інформації та профільного парламентського комітету. Основним питанням будуть телепрограми "Інтера".