Питання "Інтера" розглянуть 15 січня за участі РНБО та СБУ

Про це повідомив Радіо Свобода голова відомства Юрій Артеменко.

За його словами, рішення провести такий моніторинг Нацрада ухвалила після скандалу із трансляцією виступу російського президента Володимира Путіна перед Федеральними зборами Росії, яку зробив телеканал «Еспресо».

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Тепер основним питанням буде новорічна трансляція «Інтеру», додав Артеменко.

«Коли ми говоримо про російські серіали, які є у нас сьогодні в ефірах, я ще можу зрозуміти телеканали, які ще рік тому закупили цей серіальний продукт у Росії, не знаючи, що у нас відбудеться Майдан. Тут же насправді я вважаю, що телеканал «Інтер» мав підходити до цього питання ретельніше – продукт же створювався кілька місяців тому, коли можна було прогнозувати реакцію певної частини глядачів на цю трансляцію», – зауважує голова Нацради.

Окрім того, як написала на своїй сторінці у Facebook заступниця голови Нацради з телерадіомовлення Ольга Герасим’юк, очікується також присутність на засіданні Нацради представників СБУ, журналістів та громадських активістів.

За словами Артеменка, позбавлення ліцензії – тривала і формалізована справа: каналу мусять двічі винести попередження, провести моніторинг, і тільки потім таке рішення може винести суд. Він зазначив, що така норма існує як запобіжник від перетворення Нацради на орган цензури. Водночас швидко заборонити мовлення будь-якого телеканалу на території України може РНБО на підставі закону про санкції, якщо будуть достатні підстави для цього, зауважив голова Нацради.

Головний редактор «Телекритики» Наталія Лігачова у свою чергу зазначила, що підстави для обговорення інформаційної політики «Інтеру» є, однак там питання – не так у їхньому власному продукті, який зараз активно обговорюється, як у ретрансляції за кілька годин перед тим продукту забороненого в Україні каналу «Росія-1». «Телеканал дозволив собі транслювати новорічні «Вогники» саме цього каналу, і він тим самим порушив існуючу на цей момент заборону», – пояснює вона.