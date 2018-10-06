Amnesty International про Сенцова: примусове годування є тортурами

З 6 жовтня Олег Сенцов припиняє голодування через погрози годувати його примусово.

Правозахисна організація Amnesty International в Україні заявила про неприпустимість примусового годування незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, що повідомив про припинення з сьогоднішнього дня голодування, якого дотримувався 145 днів.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Ми заявляємо про неприпустимість примусового годування, яке фактично є різновидом тортур, і вимагаємо надання Олегу своєчасної та ефективної медичної допомоги. Ми продовжуємо вимагати його негайного звільнення з в'язниці!» – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Олег Сенцов заявив про припинення голодування. Він зазначив, що в разі його продовження до нього застосували б примусове харчування через його критичний стан.

"У зв'язку з критичним станом мого здоров'я, а також патологічними змінами, що почалися у внутрішніх органах, найближчим часом до мене заплановано застосування примусового харчування. Моя думка при цьому вже не враховується. Нібито я вже не в змозі адекватно оцінювати рівень здоров'я і небезпеки, що йому загрожує. Насильницьке годування буде проводитися в рамках реанімаційних заходів щодо порятунку життя пацієнта. У даних умовах я змушений припинити своє голодування із завтрашнього дня, тобто з 6.10.18", - йдеться в заяві Сенцова.

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Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе також розповів, що в разі відмови припиняти голодування режисерові обіцяли зробити з нього овоч.

"Якщо б йому не погрожували примусовим годуванням, фізичною силою і тим, що з нього будуть робити овоч, він би продовжив голодування. Я так розумію, що наміри лікарів лабитнангівської лікарні були досить серйозними", - пояснив адвокат.

Нагадаємо, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.