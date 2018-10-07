На Одещині поліція затримала двох підозрюваних у замаху на активіста

Попередньо встановлено, що збройний конфлікт пов'язаний з лотомаркетами на території міста.

В Одеській області поліція затримала двох підозрюваних у замаху на представника громадської організації "Автомайдан Одеса", яку очолює Євген Рєзвушкін.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполиции в області, зловмисники затримані в місті Білгород-Дністровський.

"Попередньо встановлено, що збройний конфлікт пов'язаний з лотомаркетами на території міста", - зазначили у відділі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч 2 ст 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В управлінні додали, що потерпілого доставлено у лікарні з діагнозом - вогнепальне непроникаюче поранення поперекової області і стегна.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня приблизно о 23:00 в Київському районі Одеси, на Люстдорфській дорозі, зловмисники стріляли в активіста громадської організації "Автомайдан Одеса". Зокрема, на світлофорі біля автозаправки Socar до автомобілю Dodge, в якому знаходився потерпілий, під'їхав автомобіль Volkswagen. З останнього вийшли невідомі і почали в упор стріляти в машину активіста, після чого з місця події зникли.