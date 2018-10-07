В Одесі зловмисники стріляли в активіста, потерпілий поранений

Стрілянина сталася сьогодні на вулиці Комарова біля заправки "Сокар".

У Київському районі Одеси зловмисники стріляли в активіста громадської організації "Автомайдан Одеса", потерпілий поранений.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, напад стався 6 жовтня близько 23:00 на вулиці Люстдорфська дорога.

Попередньо встановлено, що на світлофорі біля автозаправки Socar до автомобілю Dodge, в якому знаходився потерпілий, під'їхав автомобіль Volkswagen. З останнього вийшли невідомі і почали в упор стріляти в машину активіста, після чого зникли з місця події.

За попередньою інформацією, одна особа поранена і доставлена до лікарні.

На місці працювала слідчо-оперативна група, кінологи з собаками. Прибув начальник управління Дмитро Головін.

У місті введено оперативний план "Сирена".

У відділі комунікацій регіонального главку Нацполіції також зазначили, що вночі правоохоронці встановили особи підозрюваних і зараз вживаються заходи щодо їх затримання. Також встановлюються обставини події.

У прес-службі громадської організації "Автомайдан Одеса" повідомили, що скоєно замах на активіста цієї організації. Організація оголосила мобілізацію.

Стрілянина сталася на жвавій дорозі, поруч з місцем події розташовано багато житлових багатоповерхових будинків.