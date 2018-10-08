Кабмін схвалив концепцію розвитку громадянської освіти
Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку громадянської освіти, яка передбачає визначення ціннісних орієнтирів, завдань та специфічних підходів до громадянської освіти, характеристику системи громадянської освіти, а також підготовку нормативно-правової бази.
Відповідне розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 710-р оприлюднено на Урядовому порталі.
В зазначеному документі громадянська освіта розуміється як навчання та громадянське виховання на основі національних та загальнолюдських цінностей.
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Основними її стратегічними напрямами є правова освіта громадян, зокрема в частині розуміння та вміння реалізовувати власні конституційні права та обов’язки; посилення здатності брати участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на процеси прийняття рішень на всеукраїнському та місцевому рівні.
Передбачається, що громадянська освіта має охоплювати всі види освіти (формальну, неформальну, інформальну), а також всі складники освіти, всі рівні освіти і всі вікові групи громадян, зокрема освіту дорослих, та бути спрямованою на формування громадянських компетентностей.
Урядовим рішенням передбачено, що Міністерство освіти і науки разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади має розробити та подати у шестимісячний строк Кабміну проекти Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації.