Кабмін схвалив концепцію розвитку громадянської освіти

Громадянська освіта розуміється як навчання та громадянське виховання на основі національних та загальнолюдських цінностей.

Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку громадянської освіти, яка передбачає визначення ціннісних орієнтирів, завдань та специфічних підходів до громадянської освіти, характеристику системи громадянської освіти, а також підготовку нормативно-правової бази.

Відповідне розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 710-р оприлюднено на Урядовому порталі.

В зазначеному документі громадянська освіта розуміється як навчання та громадянське виховання на основі національних та загальнолюдських цінностей.

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Основними її стратегічними напрямами є правова освіта громадян, зокрема в частині розуміння та вміння реалізовувати власні конституційні права та обов’язки; посилення здатності брати участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на процеси прийняття рішень на всеукраїнському та місцевому рівні.

Передбачається, що громадянська освіта має охоплювати всі види освіти (формальну, неформальну, інформальну), а також всі складники освіти, всі рівні освіти і всі вікові групи громадян, зокрема освіту дорослих, та бути спрямованою на формування громадянських компетентностей.

Урядовим рішенням передбачено, що Міністерство освіти і науки разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади має розробити та подати у шестимісячний строк Кабміну проекти Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації.