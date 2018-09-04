Міносвіти хоче продовжити термін обговорення нового правопису

Раніше повідомлялося, що обговорення проекту триватиме до 15 вересня.

Міністерство освіти і науки виступає за продовження громадського обговорення проекту нової редакції українського правопису.

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Про це в інтерв’ю радіо Свобода заявила керівник міністерства Лілія Гриневич. За її словами, людям бракує достовірної інформації щодо цього питання.

«Наші спостереження і бурхлива дискусія навколо правопису свідчать про те, що треба продовжити це громадське обговорення і треба більша інформаційна кампанія, тому що люди лякаються, що їм заборонять говорити якось так, а змусять говорити якось інакше. Тому що багато з них навіть не читали цей правопис і цю пропозицію докладно, але хтось десь щось чув», – сказала Лілія Гриневич.

Вона вважає, що нова редакція правопису потребує додаткової наукової дискусії, а продовження терміну обговорення дозволить долучити науковців, які не є учасниками робочої групи.

«Коли ми будемо мати більш-менш суспільно узгоджений варіант, він повинен бути спочатку затверджений Кабміном, розглянутий всіма центральними органами влади і після того буде ухвалено рішення», – розповіла посадовець.

Доцільність змін у правописі Лілія Гриневич пояснила, тим що багато нинішніх норм виникли в результаті русифікації української мови.

Раніше повідомлялося, що обговорення проекту триватиме до 15 вересня.

Із повним текстом проекту нового українського правопису можна ознайомитись на сайті Міносвіти. Остання редакція українського правопису датується 2012 роком.