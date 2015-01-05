На Донбасі помітили бойовиків, переодягнених в українську військову форму нового зразка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«За даними розвідки, у районі н.п. Тельманово відбулося переміщення бойовиків, одягнених в українську військову форму нового зразка, це може свідчити про підготовку провокацій», - зазначив він.

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Раніше повідомлялось, що за інформацією ІС, в районі Первомайська і по напрямку до Новоташковки спостерігається концентрація живої сили і техніки бойовиків. Перекидання сил і засобів здійснюється таємно, техніка підтягується невеликими партіями, жива сила також пересувається невеликими групами.