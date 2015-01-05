Бойовики на Донбасі почали підготовку позицій для протиповітряної оборони - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

«Зафіксовано прибуття в даний район підрозділів зенітно-ракетних комплексів ЗРК «Стріла-10М» (6 одиниць техніки). Підрозділ укомплектовано фахівцями ППО з Росії», - пише Тимчук.

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Крім того, за інформацією ІС, в районі Первомайська і по напрямку до Новоташковки спостерігається концентрація живої сили і техніки бойовиків. Перекидання сил і засобів здійснюється таємно, техніка підтягується невеликими партіями, жива сила також пересувається невеликими групами.

«В районі Бахмутської траси зафіксовано пересування ротної тактичної групи (РТГ) російських ВДВ, яка укомплектована військовослужбовцями контрактної служби і замаскованих під т. зв. «ополченців», - повідомив Тимчук.