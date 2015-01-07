Скандальний фільм про Кім Чен Ина зібрав у прокаті 36 мільйонів доларів

Як передають РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер, реалізація фільму через інтернет-ресурси принесла компанії 31 мільйон доларів. З 25 грудня по 4 січня "Інтерв'ю" був переглянутий платно 4,3 мільйона разів.

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Крім цього, ще 5 мільйонів доларів компанія змогла заробити, показуючи фільм у кінотеатрах на території США. Всього фільм про замах на Кім Чен Ина був показаний в 580 незалежних кінотеатрах.

Спочатку планувалося, що фільм буде показаний 25 грудня приблизно в 3 тисячах кінотеатрів США. Однак перед цим Sony Pictures піддалася масованій атаці хакерів.