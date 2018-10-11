У Порошенка анонсували залучення міжнародних експертів до розслідування вибухів біля Ічні

Основна робота в рамках розслідування буде спрямовуватись на «виявлення диверсійних груп, прізвищ іноземних громадян».

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Україна долучить міжнародних партнерів до розслідування вибухів на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам на брифінгу в рамках конференції «20 років програми Міжнародної організації з міграції із протидії торгівлі людьми: досягнення та шлях вперед» сьогодні у Києві.

«Я думаю, що Україна буде активніше долучати наших міжнародних партнерів до розслідування цієї ситуації, яка проявилася на складах в Ічні», - заявила вона.

Луценко нагадала, що основною версією пожежі є диверсійна операція. За її словами, основна робота в рамках розслідування буде спрямовуватись на «виявлення диверсійних груп, прізвищ іноземних громадян».

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«Неодноразово СБУ і наші міжнародні партнери попереджали про те, що Росія буде втручатися у внутрішні справи України, особливо у передвиборчий період для формування хаосу, різного неспокою і серед мирного населення для того, щоб збурювати ситуацію і порушувати безпеку навіть наших Збройних сил і складських запасів», - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Внаслідок цього з прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Для запобігання надзвичайних ситуацій від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району.

Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

На момент вибуху на арсеналі під Ічнею зберігалося 69,5 тис. тонн боєприпасів.

До гасіння пожежі через вибухи боєприпасів залучені літаки та пожежні танки. В Ічні та найближчих населених пунктах розпочалася операція з розмінування територія у радіусі 16 км від військового арсеналу.

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду 100 млн грн на відновлення населених пунктів, які постраждали від вибухів на складах боєприпасів на Чернігівщині.