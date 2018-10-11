Рятувальники продовжують фіксувати вибухи на арсеналі біля Ічні

Пожежною авіацією ДСНС забезпечено гасіння окремих осередків пожежі на технічній території арсеналу.

Станом на 7 годину 11 жовтня інтенсивність вибухів боєприпасів на технічній території військового складу Міноборони в Ічнянському районі значно зменшилась.

Як повідомляє прес-центр ДСНС, загиблих і травмованих внаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано.

Пожежною авіацією ДСНС забезпечено гасіння окремих осередків пожежі на технічній території арсеналу, літаками Ан-32П з початку робіт здійснено 21 скид води (168 тон).

Пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС здійснюється заправка водою пожежних танків Міноборони.

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«Відповідно до затвердженого Прем’єр-міністром України Плану піротехнічні підрозділи ДСНС приступили до очищення 16-ти кілометрової зони прилеглої до арсеналу. Роботи проводилися в населених пунктах Ічня, Дружба, Августівка та Гмирянка. Забезпечено реагування на 91 випадок виявлення населенням підозрілих предметів, вилучено 432 боєприпаси», – йдеться в повідомленні.

Всього до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районі надзвичайної ситуації залучено близько 1 тис. осіб та 212 од. техніки, у тому числі від: ДСНС – 260 осіб, 75 од. техніки та 2 літаки Ан-32П; Нацполіції – 482 особи та 68 од. техніки; Нацгвардії – 114 осіб та 9 од. техніки; СБУ – 110 осіб та 23 од. техніки; комунальних служб – 46 осіб та 38 од. техніки.

На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС.