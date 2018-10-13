14 жовтня на вулиці столиці для охорони громадського порядку вийде понад 6 тисяч правоохоронців

Посилять охорону і на станціях метрополітену, де пасажирів перевірятимуть із залученням кінологів зі службовими собаками, які спеціалізуються на пошуку вибухівки.

У неділю, 14 жовтня, до охорони громадського порядку в Києві залучатиметься близько 6200 правоохоронців, з них - 3500 бійців Національної гвардії.

Як зазначається у повідомленні на сайті Національної поліції в місті Києві, про це сьогодні під час інструктивної наради у столичному главку поліції повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Так, зауважили в поліції, з нагоди Дня захисника України та у зв’язку з початком процесу надання автокефалії православній церкві України співробітники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України значно посилять заходи безпеки. Зокрема, 14 жовтня на охорону громадського порядку у столиці залучатиметься близько 6200 правоохоронців, з них - 3500 бійців Нацгвардії.

Крім того, зазначається, що до Головного управління Національної поліції у м. Києві вже надійшло кілька повідомлень від організацій, які планують проводити масові заходи в центральній частині столиці.

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"Аби не допустити грубих порушень правопорядку, наряди поліції посилено патрулюватимуть вулиці міста та місця скупчення громадян. Крім того, у день проведення заявлених маршів, спеціалісти вибухотехнічної служби та кінологи будуть ретельно перевіряти маршрут руху учасників колони та забезпечать їх подальший супровід. Також нестимуть службу групи швидкого реагування та чергуватимуть посилені слідчо-оперативні групи", - повідомили правоохоронці.

Також повідомляється, що цими днями посилять охорону і на станціях столичного метрополітену, де буде організовано перевірку пасажирів із залученням кінологів зі службовими собаками, які спеціалізуються на пошуку вибухівки. Особливу увагу звернуть на перевірку підозрілих осіб.

"У столичному главку вже розгорнуто цілодобовий ситуаційний центр з метою контролю та належного реагування у разі виникнення нештатних ситуацій. У разі виникнення будь-яких провокацій чи грубих конфліктів правоохоронці діятимуть принципово та рішуче. У нас достатньо сил, аби підтримати громадський порядок у столиці на належному рівні", - наголосив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

Довідка УНІАН. 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.