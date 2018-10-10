Майже дві третини українців підтримують святкування Дня захисника України 14 жовтня

При цьому 51% висловлюються проти скасування святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого.

62% опитаних українців підтримують ідею встановлення державного свята Дня захисника України 14 жовтня, а 25% - не підтримують.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Половина (51%) висловлюються проти скасування святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого (у 2017 році таких було дещо більше - 56%)", - зауважується у результатах дослідження.

Читайте такожПонад половина українців готові відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках - опитування

Крім того, зазначається, що якщо прихильників запровадження свята 14 жовтня більше на заході країни, то противників скасування радянського свята більше на півдні та сході. При цьому прихильників ідеї встановлення Дня захисника України на свято Покрови Пресвятої Богородиці більше серед більш заможних, осіб з вищим рівнем освіти та жителів сіл.

"Цікавим є те, що не спостерігається відмінностей між статями у підтримці або не підтримці обох ініціатив. Окрім того, серед прихильників ідеї встановлення 14 жовтня як Дня захисника України, 42% не підтримують скасування святкування радянського свята 23 лютого", - зазначають дослідники.

*** Аудиторія опитування - населення України від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність - 2000 респондентів. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%. Терміни проведення - 27 вересня - 4 жовтня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, українці стали краще ставитися до Росії, а росіяни до України - навпаки.