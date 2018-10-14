У поліції підтвердили затримання біля Лаври близько сотні молодиків

Крім того, три людини були затримані на Майдані Незалежності, проте їх уже відпустили.

У поліції Києва повідомили про затримання близько сотні людей поблизу Києво-Печерської лаври.

Як повідомили у відділі комунікації столичної поліції, про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Так, за його словами, напередодні 14 жовтня поліція проводила профілактичну роботу з організаторами заходів та попереджала про реакцію на виявлення підозрілих осіб. Таких сьогодні і виявили поблизу святині - їх доправили в управління поліції для встановлення анкетних даних та профілактичної бесіди.

"Я неодноразово наголошував, що ми зможемо захистити всі культові споруди і не допустимо будь-яких актів вандалізму, захоплень тощо. Поліція не потребує допомоги сторонніх осіб, якщо вони не є членами громадських формувань з охорони громадського порядку, які належним чином зареєстровані. У нас достатньо сил і засобів, щоб забезпечити порядок на території міста", - заявив Крищенко.

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Також очільник столичної поліції підкреслив, що сьогоднішні заходи відбулися без грубих правопорушень. Говорячи про події в Маріїнському парку, він зазначив, що затримань і сутичок там не було, однак знести пам'ятник Ватутіну поліція не дала.

Крім того, за словами Крищенка, марш націоналістів від парку Шевченка до Європейської площі аналогічно минув спокійно - участь у ньому взяли близько 15 тисяч осіб. Акції проходили на Майдані, там були затримані троє осіб за спробу встановлення намету. Їх уже відпустили, проте мають намір притягнути до адміністративної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, у Києві поблизу Києво-Печерської лаври поліція оточила і затримала кілька десятків чоловіків.