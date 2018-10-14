У МВС прокоментували сутичку в центрі Києва через спробу активістів пронести намет

У МВС розповіли, що була оперативна інформація про перебування потенційно небезпечного предмета в одному з транспортних засобів.

У центрі Києва 14 жовтня дійсно відбулися сутички між громадськими діячами і поліцейськими, при цьому правоохоронці не використовували гумові кийки та сльозогінний газ.

Про це в коментарі 112 Україна повідомив начальник департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"Я категорично спростовую застосування спецзасобів, зокрема гумових кийків та сльозогінного газу. Поліція перевіряє оперативно інформацію про можливе внесення або ввезення до центральної частини міста, де проходить багато масових заходів і перебувають тисячі людей, заборонених предметів або тих, які можуть становити потенційну небезпеку", – зазначив Шевченко.

Читайте такожВ Києві розпочався марш УПА (наживо)

Він додав, що в цьому випадку була оперативна інформація про перебування потенційно небезпечного предмета в одному з транспортних засобів.

"Цей транспортний засіб було оперативно блоковано, і поліція хотіла перевірити його. Це абсолютно законна вимога. Особи, які там були, почали цьому перешкоджати, була певна емоція, штовханина, чехарда, і саме ця перешкода, на наш погляд, свідчить про те, що не такі вже й миролюбні наміри були у тих, хто хотів цей предмет ввезти в центральну частину міста. Люди, які перешкоджали, кинули дві петарди. Вони грюкнули, був дим, і це емоційно могло спровокувати ситуацію", – додав Шевченко.

Він підкреслив, що зараз інцидент вичерпано, небезпечний предмет був вилучений - ним виявився великогабаритний військовий намет.

Як повідомляв УНІАН, у Києві група активістів влаштувала сутичку з поліцією через спроби пронести намет на Майдан незалежності.