Поліція затримала кілька десятків чоловіків біля Києво-Печерської лаври (фото)

Ситуація біля Лаври спокійна, охочі відвідати монастирський комплекс проходили повз поліцію та заходили всередину без перешкод.

У Києві поблизу Києво-Печерської лаври поліція оточила і затримала кілька десятків чоловіків.

Як повідомляє Громадське, спецпризначенці поліції оточили близько 30 молодиків. Усіх затриманих посадили в автозаки та повезли до відділків.

Ситуація біля лаври спокійна, охочі відвідати монастирський комплекс проходили повз поліцію та заходили всередину без перешкод.

Причина затримання поліцією кількох десятків молодиків невідома. Ані затримані, ані силовики не прокоментували ситуацію.

Водночас, видання РБК-Україна з посиланням на джерело у поліції повідомило про 122 затриманих.

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За словами співрозмовника видання, група чоловіків спортивної зовнішності різного віку з ранку зосередилася на території монастиря.

"Віруючі поскаржилися, що ці хлопці створюють штовханину перед Успенським собором. Вони явно не молитися туди прийшли", - додав співрозмовник.

Джерело уточнило, що затримані не чинили опір і добровільно сіли в автозаки. Деякі з них говорили правоохоронцям, що вони семінаристи.

Група з 66 людей була відправлена в районні відділення поліції, де в них перевірять документи і відправлять додому. Решта продовжували знаходитися перед входом в Лавру, їх заблокували бійці полку поліції особливого призначення.

Раніше УНІАН повідомляв, що поліція завадила праворадикальним організаціям пошкодити пам’ятник радянському генералові Миколі Ватутіну в Маріїнському парку в центрі Києва. Начальник Національної поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що вважає пам’ятник Ватутіну символом тоталітарної епохи, «але є законодавчий акт, що це - братська могила», а тому пам’ятник зносити неможна.