Поліція назвала кількість людей, які взяли участь у масових заходах 14 жовтня (відео)

Масові заходи відбулися без грубих порушень громадського порядку.

В Україні у масових заходах з нагоди Дня захисника України, Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці взяло участь понад 250 тис. людей.

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Про це заявив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, підбиваючи підсумки роботи поліцейських упродовж 14 жовтня, повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції.

За словами Фацевича, на території країни було заплановано провести понад 500 масових заходів, які відбулися без грубих порушень публічного порядку, в урочистостях взяли участь понад 250 тис. людей. Безпеку учасників масових заходів забезпечували близько 9,8 тис. правоохоронців.

«Хочу подякувати учасникам заходів, які не вдалися до раніше анонсованих акцій, а також з розумінням поставились до всіх превентивних поліцейських заходів безпеки. Також вдячний усім правоохоронцям, які професійно виконали поставлені перед ними завдання», - зазначив Фацевич.