Передача Андріївської церкви Вселенському патріарху погоджена із церковними ієрархами - Порошенко

За словами президента, цей жест сприятиме прискоренню отримання томосу про автокефалію.

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення про передачу Андріївської церкви вселенському патріарху погоджено з церковними ієрархами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час робочої поїздки у Львівську область.

«Для того, щоб у церкви-матері, у вселенського патріарха була церква, де він зможе молитися, де будуть проходити служби Божі Вселенського патріархату, за погодженням з церковними ієрархами було прийняте це рішення, і я збираюся ініціювати це питання в парламенті і твердо розраховую на всебічну підтримку, яка сприяє прискоренню отримання томосу першоієрархам Української церкви», - заявив президент.

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Порошенко висловив сподівання, що це має відбутися найближчим часом.

«Держава, президент вже зробив або майже зробив усе, що від нього залежить, для того, щоб (Українська помісна автокефальна – УНІАН) церква була. На сьогодні ми чекаємо відповідних та відповідальних кроків з боку церковних ієрархів. Атмосфера, яка панує, дає мені підстави для твердого оптимізму», - додав глава держави.