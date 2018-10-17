НАЗК внесло припис міністру культури Нищуку за балетний "клан" в ансамблі Вірського

Також припис внесли голові Держслужби з питань праці.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи міністру культури України Євгену Нищуку та голові Державної служби України з питань праці Роману Чернезі щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Таке рішення НАЗК прийняло на сьогоднішньому засіданні, повідомили у прес-службі Нацагентства.

"Внесено припис міністру культури України про порушення посадовими особами міністерства вимог ст. 28 закону «Про запобігання корупції», а саме невжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності генерального директора – художнього керівника Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського Мирослава Вантуха. Встановлено наявність у художнього керівника ансамблю потенційного конфлікту інтересів, який полягає у прямому підпорядкуванні близьких йому осіб. А саме його донька працює помічником балетмейстера ансамблю, син - головним адміністратором, зять - артистом балету вищої категорії, а онука - артисткою балету", - йдеться в повідомленні.

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Також НАЗК внесло припис голові Держслужби України з питань праці Роману Чернезі щодо його заступника Ігоря Шумелюка, який безпідставно відмовив у наданні копій матеріалів дисциплінарного провадження на законну вимогу Нацагентства з посиланням на норми законів «Про державну службу» та «Про доступ до публічної інформації».

За даними НАЗК, Держслужба з питань праці відкрила дисциплінарне провадження стосовно першого заступника начальника Головного управління Держпраці в Одеській області щодо можливого отримання ним подарунків.

"Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису НАЗК посадова особа, якій його адресовано, інформує Нацагентство упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису", - додають в НАЗК.

Крім того, НАЗК направило до суду протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-7 КУпАП, щодо командира військової частини А4615 Міноборони Віктора Кузьменка. Військовослужбовець прийняв на посаду близьку особу, не повідомивши про реальний конфлікт інтересів.