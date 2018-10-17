Прокуратура АР Крим розслідує вибух у коледжі в Керчі як теракт

За словами представника відомства Романа Мурачова, правоохоронці перевіряють усі без виключення версії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим за фактом вибуху в Керчі відкрила кримінальне провадження за статтею про теракт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника відділу прокуратури АР Крим Роман Мурачов під час брифінгу в Києві.

"Прокуратурою АРК на даний час зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення терористичного акту за ст. 258 ч. 3 ККУ", - сказав він.

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"Ми перевіряємо усі без виключення версії, і відповідно будуть надані прокуратурою доручення щодо СБУ для перевірки всіх версій, які є в ЗМІ", - додав Мурачов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що теракт вчинив студент коледжу, який потім скоїв самогубство. За даними Аксьонова, загинули 18 людей, поранені - понад 40.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт.