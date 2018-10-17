Кількість загиблих від теракту в Керчі досягла 18 осіб - ЗМІ
15:11, 17 жовтня 2018Інциденти
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Більшість потерпілих - підлітки.
kerch.fm
Кількість загиблих від теракту в коледжі окупованої Керчі за останніми даними зросла до 18 осіб.
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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Раніше повідомлялося, що в результаті теракту в політехнічному коледжі окупованій Керчі загинули 13 людей, ще близько 50 отримали поранення. В будівлі коледжу почалася стрілянина, а в подальшому - прогримів вибух.
Пізніше стало відомо, що підозрюваний у скоєнні теракту в Керчі знайдений застреленим на другому поверсі політехнічного коледжу.
За повідомленнями ЗМІ, особу підозрюваного встановлено. Його ім'я Вадислав Р., 2000 року народження.
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