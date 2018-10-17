Кількість загиблих від теракту в Керчі досягла 18 осіб - ЗМІ

Більшість потерпілих - підлітки.

Кількість загиблих від теракту в коледжі окупованої Керчі за останніми даними зросла до 18 осіб.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Раніше повідомлялося, що в результаті теракту в політехнічному коледжі окупованій Керчі загинули 13 людей, ще близько 50 отримали поранення. В будівлі коледжу почалася стрілянина, а в подальшому - прогримів вибух.

Пізніше стало відомо, що підозрюваний у скоєнні теракту в Керчі знайдений застреленим на другому поверсі політехнічного коледжу.

За повідомленнями ЗМІ, особу підозрюваного встановлено. Його ім'я Вадислав Р., 2000 року народження.