У скандального заступника голови СЗР Семочка немає громадянства РФ – Герасимов

Водночас, депутат закликав дочекатися офіційних висновків.

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко не має російського громадянства.

Про це депутат заявив у кулуарах Верховної Ради, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Щодо нібито російського громадянства, я вже чітко знаю, що ці факти було спростовано, і я особисто в це не вірю… Щодо цієї ситуації, я знаю, що вона має розглядатися на профільних комітетах, і я думаю, що ми дочекаємося висновків", - заявив Герасимов.

Читайте такожНАБУ порушило справу стосовно заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня НАБУ за матеріалами журналістського розслідування стосовно першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка зареєструвало кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Зокрема, журналісти програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом» провели розслідування і з’ясували, що Семочко володіє нерухомістю на понад 200 млн грн, а у членів його родини - російське громадянство та бізнес у Криму. Крім того, згідно з розслідуванням, під час його роботи у контррозвідці з фармацевтичних компаній вимагали хабарі.

Служба безпеки в рамках розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за статтею "державна зрада" перевіряє опубліковану в ЗМІ інформацію стосовно колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка.