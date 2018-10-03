Служба в Криму і сварка з Грицаком: журналіст розповів про біографію скандального заступника голови СЗР Семочка

За даними журналістів, під час війни сім'я чиновника, не маючи жодних великих легальних доходів, придбала три особняки в одному з найдорожчих дачних поселень.

Заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко, у якого журналісти виявили нерухомість вартістю 200 мільйонів гривень, а у членів його сім'ї громадянство РФ і бізнес в Криму, володіє колосальними обсягами суперсекретної інформації.

Як пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook, В 2015-18 рр. Семочко був начальником головного управління контррозвідувального захисту економіки держави та начальником управління СБУ Києва і Київської області, а нині президентським указом він призначений першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки. Завдяки цьому він має вищий доступ до всіх даних зовнішньої розвідки України, а також до матеріалів інших спецслужб-партнерів.

За даними журналістського розслідування Бігус.інфо, у 2015-17 роках, під час війни, сім'я Семочка, не маючи жодних великих легальних доходів, придбала три особняки в одному з найдорожчих дачних поселень - селі Козин, вартістю в багато мільйонів доларів.

«Три особняки в Козині! Та чи багато у нас бізнесменів, хто може дозволити собі такі витрати? Декларація членів сім'ї, на яких оформлені купівлі - копійчані, а декларація Семочка засекречена, але він все життя на держслужбі, його зарплату легко підрахувати, на один такий будинок треба більше ста років збирати. Але і це не все - виявляється, сім'я українського розвідника і контррозвідника Семочка значиться в базах даних платників податків Російської Федерації! То є один з вищих керівників країни, один з керівників спецслужб, під час війни раптово отримує з невідомих джерел мільйони доларів, купує елітну нерухомість, при цьому його родина напряму пов'язана з РФ і спокійно здійснює там комерційну діяльність? А що, так можна?!», – пише Бутусов.

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Журналіст зазначає, що до війни Семочко служив багато років в Ялті, і знайти до нього вербувальні підходи російські спецслужби можуть без жодних проблем, і бізнес родичів Семочка на окупованій території знаходяться під повним контролем російських спецслужб.

«Якщо б подібний випадок стався б у будь-якій західній розвідці, то наступного дня такий скомпрометований співробітник вже був би звільнений, і всі відповідні органи приступили б до перевірок», – підкреслює він.

За інформацією Бутусова, Сергій Семочко до війни служив в Криму, в Ялті. «Кажуть, повернутися у Київ на посаду в центральному апараті йому допомогли великі зв'язки, в тому числі родинні – його дружина є рідною сестрою дружини олігарха Боголюбова. Тим не менш, кар'єрним злетом Семочко зобов'язаний не Боголюбову, а голові СБУ Василю Грицаку. Семочко до 2017-го року вважався довіреною особою нинішнього голови СБУ Грицака, і саме Грицак призначив Семочка главою економічної контррозвідки. Тут він став широко відомий не розкриттям шпигунів, а створенням проблем для цілої низки галузей, передусім медичної та фармакологічної. Потім Семочка поставили на стратегічно важливе управління СБУ Києва. Однак тут на якомусь етапі його відносини з Грицаком зіпсувалися, і вони перетворилися на ворогів. Справа зайшла далеко - до взаємних лайок і розборок Семочка і Грицака на колегії СБУ. Саме через конфлікт з Грицаком президенту Порошенку довелося приймати рішення про продовження подальшої кар'єри Семочка. Цікаво, що у Служби безпеки до одного зі своїх керівників з приводу нерухомості та російських податкових кодів у родичів жодних питань не було. Все це легко журналісти розкопали, а внутрішня безпека і контррозвідка якось не приділили уваги. Завдання президента він виконував, і його направили в Службу зовнішньої розвідки, на посаду першого заступника голови. З точки зору політики для Семочка ця посада - почесне заслання. Але з точки зору кар'єри - це службове зростання, позиція, з якої завжди можна повернутися в СБУ, або піднятися до глави СЗР», – повідомив Бутусов.

Журналіст зазначив, що кожен державний лідер має висловити своє ставлення по справі Семочка, оскільки це «не можна залишити без уваги».

Як повідомляв УНІАН, журналісти програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом» провели розслідування і з'ясували, що Семочко володіє нерухомістю на більш ніж 200 млн грн, а у членів його сім'ї є російське громадянство і бізнес в Криму. Крім того, згідно з розслідуванням, під час його роботи в контррозвідці у фармацевтичних компаній вимагали хабара.