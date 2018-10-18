У справі Зайцевої-Дронова намітився поворот - журналістка

Журналістка нагадала, що в СІЗО до фігурантки ДТП у Харкові Зайцевої протягом року приїжджали медики.

Олену Зайцеву та Геннадія Дронова, обвинувачених у ДТП на Сумській у Харкові, можуть відпустити під домашній арешт.

Про це повідомила журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці у Facebook.

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"Суддя може змінити запобіжний захід обвинуваченим та відпустити під домашній арешт. Підстави - вже рік під вартою, свідки допитані - тиснути на них немає сенсу, а тут ще Зайцева зі "швидкими", а у Дронова літня мати, експертизи, якщо призначить, будуть тягнутися місяцями", - припускає вона.

"Щоб не переймалися, що втечуть, обвинувачені здадуть паспорти. Але просто нагадаю, що зведений брат Зайцевої - екс-заступник прокурора Черкаської області часів Януковича - за даними слідства, нині переховується в Москві", - додала журналістка.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова переніс на 24 жовтня слухання у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській через заяву обвинуваченої Олени Зайцевої про погане самопочуття.