Суд уперше визнав загиблого добровольця учасником бойових дій

Рішенням Амур-Нижньодніпровського районного суду Дніпропетровська офіційно визнаний «факт участі в бойових діях під час АТО» 46-річного Олександра Петрушова, вдова якого Ольга Петрушова подавала до суду, повідомляє Радіо Свобода.

Як розповідає Ольга Петрушова, за офіційне визнання свого чоловіка учасником бойових дій вона боролась кілька місяців, подала не одне клопотання до органів державної влади і скрізь були відмови. За даними дружини, її чоловік, колишній військовий-афганець після початку бойових дій на Донбасі пішов добровольцем до «Добровольчого українського корпусу», створеного «Правим сектором». 12 серпня 2014 року на блокпосту в Мар’їнці, що на околиці Донецька, автобус, в якому їхав доброволець зі своїми товаришами задля обміну полоненими, потрапив у засідку, троє бійців загинули.

Читайте такожМіноборони розглядає понад 5 тисяч заяв бійців АТО про надання статусу учасника бойових дій На думку сторони позивача, позитивне рішення суду в Дніпропетровську може створити прецедент для інших добровольців, які мають проблеми з визнанням їхньої участі в АТО, і допоможе спростити процедуру надання статусу учасника бойових дій для інших бійців.

Однак, за даними юристів, рішення суду про визнання факту участі добровольця в АТО ще не є рішенням про надання йому статусу учасника бойових дій, відповідний статус мають надати державні органи влади.

Судовий процес у цій справі розпочався два тижні тому.