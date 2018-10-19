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У поліції розповіли, коли на дорогах запрацює автоматична фіксація порушень

00:33, 19 жовтня 2018
Суспільство
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8 жовтня в Україні патрульна поліція почала використовувати нові пристрої для вимірювання швидкості TruCam / фото УНІАН

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Про це в ефірі "Громадського" розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, є "потужні кроки" на шляху до впровадження системи автофіксації порушень на дорогах за допомогою спеціальних камер.

"За моїми прогнозами, десь в кінці цього - на початку наступного року, я думаю, що ми побачимо", - сказав Білошицький.

Він також зазначив, що в країнах, де вже працює автофіксація, паралельно правоохоронці використовують мобільні засоби вимірювання швидкості, які не працюють в автоматичному режимі.

"Це дві паралельні системи, паралельні функціонали, і я думаю, що як одна, так і інша система мають право на існування", - зазначив заступник голови патрульної поліції.

Він пояснив, що система фіксації порушень за допомогою пристроїв вимірювання швидкості є першим кроком для запуску системи автоматичної фіксації.

8 жовтня в Україні патрульна поліція почала використовувати нові пристрої для вимірювання швидкості TruCam.

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Теги: #радари#ПДР