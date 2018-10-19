Балуха вже етапували до Керченської колонії
02:26, 19 жовтня 2018Суспільство
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На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодування.
Офіційного підтвердження від російської влади і адвокатів Балуха поки немає / Радіо Свобода
Український активіст Володимир Балух знаходиться в Керченській колонії в окупованому Криму.
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Про це з посиланням на заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза інформує "Крим.Реалії".
Офіційного підтвердження від російської влади і адвокатів Балуха поки немає.
На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, в Балуха після більше 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.
Раніше підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.
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