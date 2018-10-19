Балуха вже етапували до Керченської колонії

На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодування.

Український активіст Володимир Балух знаходиться в Керченській колонії в окупованому Криму.

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Про це з посиланням на заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза інформує "Крим.Реалії".

Офіційного підтвердження від російської влади і адвокатів Балуха поки немає.

На час етапування Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, в Балуха після більше 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Раніше підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.