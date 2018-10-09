Балух заявив про припинення голодування та попросив поховати його на березі Дніпра

Він зазначив, що продовжить голодування після етапування до російської колонії.

Засуджений у Криму український активіст Володимир Балух заявив про зупинення голодування на час його етапування до російської колонії.

Про це він написав у листі, який опублікували Крим.Реалії.

"Використавши останній шанс знайти в каральній системі окупанта бодай шпарину, де б жевріли паростки здорового глузду або натяк на честь, я вирішив припинити режим голодування", - написав Балух.

Він зазначив, що продовжить голодування, коли прибуде до російської колонії. Також у листі політв'язень попросив виконати його "останню волю".

"Розуміючи наслідки дієвого дотримання мною тексту цієї заяви, звертаюсь до Вас і прошу виконати свою останню волю: в разі фізичної або психічної смерті не залишити моє тіло на окупованій території. Місце перебування тіла лишаю обрати своїй родині, - я б волів, щоб це була сільська місцина на березі Дніпра неподалік Києва", - йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха в окупованому Криму 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України.

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Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисяч гривень).

Другу справу за ч.2 ст. 321 КК РФ (застосування насильства стосовно співробітника місця тримання під вартою у зв'язку зі здійсненням ним службової діяльності, карається позбавленням волі на строк до п'яти років) стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.