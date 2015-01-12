На Одещині через снігопади обмежено рух вантажного транспорту

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ Головного управління ДСНС в Одеській області з посиланням на облавтодор.

Зокрема, згідно з повідомленням, у зв'язку зі значними опадами у вигляді снігу, погіршенням погодних умов 12 січня з 1.00 годин обмежено рух для великовантажних транспортних засобів на вищезгаданому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, з 25 грудня в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження. 27-29 грудня в регіоні йшли сильні снігопади, хуртовини. Одесу було практично паралізовано - через снігові замети припинили функціонування всі види транспорту, аеропорт і залізничний вокзал працювали зі значними перебоями, в магазини не завозився хліб, не вивозилися побутові відходи.

Читайте такожНа Одещині зі снігового замету визволили автобус з Болгарії з 60 туристамиЗ 7 січня в регіоні почалося значне похолодання та погіршення погодних умов. З 9 січня у зв'язку з сильним погіршенням погоди на автотрасі М-15 «Одеса-Рені» заборонено рух великовагового та великогабаритного транспорту.