На Одещині оголошено штормове попередження

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків із громадськістю Одеської міської ради, якщо 26 грудня в регіоні лише можливий невеликий дощ з денною температурою до 9 градусів тепла, то вже з 27 грудня очікуються складні погодні умови

. Зокрема, опади, переважно у вигляді снігу, налипання мокрого снігу, заметіль, ожеледь, ожеледиця. Вітер північно-східний 15-20 м/с, погіршення видимості 500-1000 м, зниження температури повітря вночі та вдень до 5-10 морозу. Різке погіршення погоди пов'язане з переміщенням активних циклонів на південь України.

Читайте такожЗавтра в Україну повернуться морози і снігопади«27-28 грудня очікується налипання мокрого снігу, заметіль, ожеледь, ожеледиця. 29-го - вранці, вдень сильний сніг, заметіль, погіршення видимості, місцями ожеледь, ожеледиця, посилення північного вітру 19-24 м/с. 30 грудня подальше зниження температури повітря вночі та вдень до 5-10 морозу», - повідомили в департаменті.