Українці подають документи на отримання біометричних паспортів (фоторепортаж)

Державна міграційна служба (ДМС) з 12 січня розпочала прийом документів для оформлення біометричних документів для виїзду за кордон.

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Фотокореспондент УНІАН побував у столичному підрозділі Міграційної служби й побачив на власні очі, як громадяни здають документи, відбитки пальців і підпис.

Раніше УНІАН повідомляв, що біометричний паспорт буде виглядати майже так само, як звичайний закордонний паспорт, відмінністю буде електронний чип, вбудований в обкладинку паспортної книжки, а також спеціальна позначка на обкладинці, яка буде вказувати на наявність цього чипа.

На чип буде записуватися інформація про особу власника, наявна на сторінках даного паспорта, а також біометричні дані - оцифрований образ обличчя, оцифрований підпис і відбитки вказівних пальців рук.

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Для оформлення біометричного паспорта необхідно звернутися виключно у підрозділ міграційної служби, де під час оформлення заяви буде здійснено фотографування і сканування відбитків пальців рук. Жодна особа або організація, крім міграційної служби, оформити біометричний паспорт не зможе.

У прес-службі зазначили, що введення в Україні біометричних паспортів для виїзду за кордон є важливим кроком на шляху до безвізового режиму з Євросоюзом, однак поїздки українців у країни-члени ЄС без віз будуть можливі лише після прийняття відповідного рішення стороною ЄС. Як очікується, таке рішення може бути прийняте вже у травні 2015 року.