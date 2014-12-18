Наприкінці січня українці почнуть здавати відбитки пальців для оформлення шенгенських віз

Про це УНІАН повідомили у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

В МЗС зазначають, що розгортання Візової інформаційної системи (ВІС) в Україні здійснюється з метою забезпечення оперативного обміну інформацією між компетентними службами держав Шенгенської зони, пов’язаних із видачею віз громадянам третіх країн для короткострокових поїздок (до трьох місяців), консульськими установами цих держав, а також між контрольно-пропускними пунктами на зовнішніх кордонах ЄС. До бази даних вноситься вся інформація, що міститься в анкеті, яку подають до консульської установи, а також цифрова фотографія та відбитки усіх пальців рук. Зняття відбитків пальців здійснюється з використанням електронного сканера. При цьому, діти віком до 12 років звільняються від надання біометричних даних. Також не вимагається повторне надання біометричних даних протягом наступних 59 місяців після внесення відповідної інформації до ВІС.

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Процедура збору та зберігання біометричних даних відбуватиметься у повній відповідності з вимогами законодавства в сфері захисту персональних даних.

В МЗС нагадали, що розгортання ВІС розпочалося з жовтня 2011 року. На сьогодні система охоплює країни Африки, Близького Сходу, Перської затоки, Центральної та Південної Азії, Центральної та Південної Америки, регіон Карибського моря, Австралію, Туреччину, а також Західні Балкани.

Наступним етапом має стати запровадження ВІС в країнах «Східного партнерства», в тому числі Україні. Зазначений порядок визначений з урахуванням технічних можливостей системи.

Одним з ключових завдань ВІС є захист аплікантів, які звертаються за отриманням шенгенської візи, від неправомірного використання їхніх персональних даних шляхом шахрайства та підробки, а отже запобігання випадкам, коли добросовісні апліканти опиняються в ситуації, коли їм відмовляють у видачі віз.

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В МЗС зазначають, що використання ВІС також дозволить консульським установам оперативно встановлювати правомірне використання аплікантами їхніх попередніх шенгенських віз, що полегшує процедуру встановлення так званого «bona fide» статусу (статусу добросовісного подорожуючого, що не порушував умов отримання і використання шенгенської візи) та видачу багаторазових віз.

«МЗС України очікує, що введення в дію ВІС в Україні сприятиме зміцненню безпеки в Шенгенській зоні, а також подальшому спрощенню процесу видачі шенгенських віз для громадян України, а відтак полегшенню міжлюдських контактів з нашими європейськими партнерами»,- зазначається в повідомленні.