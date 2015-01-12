Біометричні паспорти сьогодні отримали Порошенко, відомі майданівці та режисер "Плем'я" (фото, відео)

Із другої спроби в Україні почали приймати документи на біометричні паспорти. Іх головна відмінність від звичайних - електронний чіп з особистими даними власника, оцифрованим фото, підписом та відбитком пальців, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Український президент Петро Порошенко розповів, що у березні планується видача близько 30 тисяч таких паспортів, а у квітні – понад 200 тисяч.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе зазначила, що з часом процедура видачі документів спрощуватиметься і збільшуватиметься кількість пунктів, де їх можна буде отримати.

Разом з президентом біометричні паспорти сьогодні отримали громадяни, які зробили внесок у розвиток та зміцнення держави.

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Глава держави підкреслив, що першими документи нового зразка отримала "команда, яка має право представляти Україну".

Президент: Біометричні паспорти – ключовий крок на шляху до безвізового режиму з ЄС http://t.co/iBKg6GbXnipic.twitter.com/wusWr9hd0Q — APU (@APUkraine) January 12, 2015

Зокрема, паспорти отримали активісти Майдану – волонтер-медик Олеся Жуковська, поранена снайпером, а також Василь Михалко, який отримав снайперську кулю 20 лютого, коли допомагав пораненому побратиму виходити з-під обстрілу, легендарний "голос Майдану", колишній міністр культури Євген Нищук. Новий паспорт також отримав організатор мобільного шпиталю ім. Пирогова Геннадій Друзенко і сотниця "Жіночої сотні" Анна Коваленко.

Отримала біометричний паспорт і переселенка з Криму Христина Михайліченко — лауреатка міжнародних конкурсів, яка на минулому тижні перемогла на міжнародному конкурсі піаністів у Голландії, а також її мама Наталія Михайліченко.

Власниками нових біометричних паспортів тепер також є всесвітньовідомий письменник Андрій Курков, кінорежисер, режисер фільму "Плем'я" Мирослав Слабошпицький, вокаліст київського гурту Brunettes Shoot Blondes, кліп якої став світовою сенсацією соціальних мереж і отримав більш ніж 6 млн переглядів на YouTube, Андрій Ковальов.

Серед тих, хто одними з перших у країні отримали біометричні паспорти, – журналісти Андрій Цаплієнко та Олександр Аргат.

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Сотниця "Жіночої сотні" Анна Коваленко назвала початок видачі біометричних паспортів знаковою подією.

"Впевнена, що це один з кроків до наших мрій", – сказала вона.

Журналіст Андрій Цаплієнко висловив переконання, що документи нового зразка мають стати сигналом для тих громадян, які проживають на Донбасі.

"Думаю, що це певний сигнал для тих громадян на Сході, що з Україною двері у світ відчиняються, а з ворогом, навпаки, – зачиняються", – резюмував він.

Нагадаємо, що раніше в Україні стартував прийом заявок на оформлення біометричних паспортів.

Фотогалерея "Українці подають документи на отримання біометричних паспортів"