День гідності та свободи - 2018: Порошенко доручив забезпечити музей Революції приміщеннями

Відповідний указ від 24 жовтня розміщено на сайті глави держави.

Президент Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення у 2018 році Дня гідності та свободи», яким, зокрема, доручив уряду та Київській міськдержадміністрації забезпечити музей Революції гідності обладнаними приміщеннями для розміщення експозицій та зберігання музейних предметів.

Відповідний указ №339/2018 від 24 жовтня розміщено на сайті глави держави.

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У прес-службі глави держави зазначають, що указ видано з метою належного відзначення у 2018 році Дня гідності та свободи, у зв'язку з п'ятою річницею початку масових акцій громадського протесту, що відбулися під час Революції гідності у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, вшанування громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції гідності.

Актом доручено Кабінету міністрів утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2018 році Дня гідності та свободи, затвердити і забезпечити виконання відповідного плану заходів.

«Окремо визначено завдання уряду вжити разом з Київською міською державною адміністрацією невідкладних заходів щодо забезпечення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності обладнаними приміщеннями для розміщення експозицій та зберігання музейних предметів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в указі є ряд завдань центральним та місцевим органам виконавчої влади, спрямованих на належне відзначення Дня гідності та свободи в Україні та за кордоном у 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня керівник Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що до проведення слідчого експерименту будівництво музею Революції гідності починати не можна.

«У липні стало відомо, що восени має розпочатись будівництво музею, і буде змінена обстановка вулиці Інститутської. Тому ми запланували провести до жовтня, до початку будівельних робіт, слідчий експеримент. Для забезпечення збереження об’єктів на Інститутській, прокурор видав постанову про заборону будь-яких змін на вулиці до завершення слідчого експерименту. Також було направлено лист до КМДА про перенесення меморіалу. І це перенесення було узгоджено з родинами загиблих», - сказав Горбатюк.

Він також додав, що з липня прохання до київської влади залишилися без відповіді. Пам’ятна стела так і не перенесена попри те, що в листопаді вже мають розпочатися будівельні роботи на вул. Інститутській, які назавжди знищать нерухомі об’єкти — дерева, рекламні сітілайти та в цілому рельєф вулиці.

Довідка. День гідності та свободи відзначається 21 листопада. Свято було започатковане указом президента Порошенка 13 листопада 2014 року.