У ГПУ пояснили, чому сьогодні не можна розпочинати будівництво музею Революції Гідності

За словами Сергія Горбатюка, з липня Київська міська влада ніяк не реагує на прохання про тимчасове перенесення пам’ятного знаку загиблим 20 лютого 2014 року, щоб експерти змогли провести слідчий експеримент.

До проведення слідчого експерименту будівництво музею Революції Гідності розпочинати не можна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

“У липні стало відомо, що восени має розпочатись будівництво музею і буде змінена обстановка вулиці Інститутської. Тому ми запланували провести до жовтня, до початку будівельних робіт, слідчий експеримент. Для забезпечення збереження об’єктів на Інститутській, прокурор видав постанову про заборону будь-яких змін на вулиці до завершення слідчого експерименту. Також було направлено лист до КМДА про перенесення меморіалу. І це перенесення було узгоджено з родинами загиблих”, - сказав Горбатюк.

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Він також додав, що з липня місяця прохання до київської влади залишилися без відповіді. Пам’ятна стела так і не перенесена попри те, що в листопаді вже мають розпочатися будівельні роботи на Інститутській, які назавжди знищать нерухомі об’єкти — дерева, рекламні сітілайти та в цілому рельєф вулиці.

Також Горбатюк наголосив, що задля забезпечення можливості провести слідчий експеримент прокурор ДСР звернувся до Печерського суду з клопотанням накласти арешт на частину вулиці Інститутської, але суддя по суті обманув прокурора: по завершенню розгляду цього клопотання він пообіцяв, що задовольнить його, але через декілька днів виніс рішення, яким відмовив в арешті ділянки.

“В судовому засіданні суддя Новак сказав прокурору, що задовольняє клопотання. А коли прокурор прийшов отримувати рішення, там було написано про відмову”, - сказав Горбатюк.

Горбатюк наголосив, що вже за тиждень — 10 днів, можуть розпочатися будівельні роботи, а пам’ятний знак так і не перенесено.

“Склалась практично безвихідна ситуація. Незрозуміло, хто приймає рішення і що відбувається. Тому, що коли ми повторно звернулись до КМДА, там сказали що немає згоди генпрокурора. В ГПУ ми з’ясували у заступника генпрокурора, що Луценко не проти. І виходить, що КМДА не проти, генпрокурор не проти, а слідчі дії не проводяться. Тому я ще раз звертаюсь до київської влади, до генпрокурора, щоб вони вжили спільних заходів, щоб завершити слідчі дії”.

Також Горбатюк додав, що якщо навіть проводити слідчий експеримент щодня зранку до вечора, то на це потрібно не менше 16 днів. Хоча на практиці знадобиться більше часу.

Також Горбатюк наголосив, що вже на сьогодні обстановка на вулиці Інститутській вже частково безповоротно змінена. Зокрема, без дозволу слідства було спиляно декілька сухих дерев.

“Ще в 2014-15 роках, ми писали листа, щоб не знімали рекламні сітілайти, не демонтували стовби і не спилювали дерева без дозволу слідчого. За цей час три дерева були зрізані, проте за участі слідчих, дерева були досліджені металошукачем і там навіть були знайдені кулі. А в цьому році мало місце зрізання дерев без дозволу слідчих. І наразі ми проводимо розслідування, чому це відбулося”, - сказав Горбатюк.