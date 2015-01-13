На Старий Новий рік в Україну прийде весна: синоптики обіцяють сонячний день, потеплішає до +9°
14 січня, на Старий Новий рік, в Україні область високого атмосферного тиску зумовить в більшості областей суху малохмарну сонячну погоду.
Завтра температура повітря буде залишатися високою, протягом дня вона підвищиться до 1-7 градусів тепла, на півдні до 9 градусів тепла, на сході до 2 морозу. Вночі буде холодніше, від 2 градусів тепла до 4 морозу, повідомляє Opogode.ua.
У західній частині без опадів. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.
У північних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
У центральних областях очікується суха повітряна маса. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.
На сході України - без опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 тепла.
У південній частині очікується суха сонячна погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-6 градусів тепла, місцями до +9 градусів.
У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-5 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується південно - західний, 5-12 м/с.