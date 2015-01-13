На Старий Новий рік в Україну прийде весна: синоптики обіцяють сонячний день, потеплішає до +9°

Завтра температура повітря буде залишатися високою, протягом дня вона підвищиться до 1-7 градусів тепла, на півдні до 9 градусів тепла, на сході до 2 морозу. Вночі буде холодніше, від 2 градусів тепла до 4 морозу, повідомляє Opogode.ua.

У західній частині без опадів. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

У північних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У центральних областях очікується суха повітряна маса. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

На сході України - без опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 тепла.

У південній частині очікується суха сонячна погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-6 градусів тепла, місцями до +9 градусів.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-5 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно - західний, 5-12 м/с.