Викрадений у Нігерії український моряк повертається додому

Завтра звільнений українець повернеться в Одесу.

В Міністерстві закордонних справ заявили про звільнення українського моряка, викраденого у складі екіпажу швейцарського торговельного судна MV Glarus біля узбережжя Нігерії.

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Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив у мікроблозі Twitter.

"Дякую всім, хто допомагав рятувати команду швейцарського торгівельного судна MV Glarus, викраденого піратами 22 вересня у нігерійських територіальних водах. Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький вже завтра має повернутися додому в Одесу", - повідомив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня в Міністерстві закордонних справ України повідомили про викрадення піратами 12 членів екіпажу швейцарського судна MV Glarus, у тому числі одного українця, біля узбережжя Нігерії. Всього на борту судна MV Glarus перебувало 19 членів команди, серед яких троє громадян України. 12 членів команди, серед яких один громадянин України, було викрадено.